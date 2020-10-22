Воював на Донбасі і працював на телебаченні: що відомо про наглядача за казино Рудого

Іван Рудий, якого призначили на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, раніше працював на телебаченні, згодом пішов воювати на Донбас, де отримав поранення.

OBOZREVATEL розповідає, що відомо про новопризначеного наглядача за гральним бізнесом.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі зазначив, що Рудий має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Він є учасником бойових дій та входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" у Нідерландах.

Рудого призначили головою Комісії з нагляду за гральним бізнесом Телеграм-канал Немчінова

Рудий є членом організації "Захисники України". У червні президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Рудого секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Як потрапив на Донбас

Іван працював продюсером на престижному телеканалі, але залишив кар’єру через війну на сході України. Після того, як оголосили масштабну мобілізацію, до лав армії призвали 37 тисяч українців. Надійшла повістка й Івану.

"Я тоді був за містом. Але приїхав, сказав батькові, щоб він не хвилювався, і пішов з речами до військкомату", – розповів він в інтерв'ю "Прямому".

Рудий був командиром взводу, його підрозділ тоді базувався на Луганщині. Іван захищав український кордон близько трьох місяців.

7 серпня 2014 року отримав поранення, потрапивши під ворожий обстріл у передмісті Луганська. Чоловіка одразу шпиталізували до міста Щастя, де медики діагностували численні мінометні та осколкові поранення.

"Це голова, руки, ноги, коліна, суглоби, легені, шия. Тобто, все було поранено. Це 2014 рік, а він досить насичений такий був на події. В основному, це міни. Міни, "Гради", – пояснив він.

За його словами, були поранення всього, крім найважливіших органів. Кульові й осколкові поранення на руках, ногах, голові, пригадав чоловік.

Травмовані кінцівки медикам вдалося врятувати, але Івана попередили, що з фізичними навантаженнями доведеться закінчити. Реабілітація тривала майже два роки. За цей час життя військового змінилося. Він змінив роботу й почав продавати машини, пригнані з-за кордону.

Переміг на відборі до участі в "Іграх Нескорених"

А ще Іван знайшов кохану людину. "Їй всі казали, що я кульгаю, але вона цього взагалі не помічала", – розповідав ветеран.

Разом з коханою Катериною він уже декілька років. Саме вона наполягла на операції, яка дала чоловіку змогу займатися спортом: велоспортом та пауерліфтингом.

Згодом Іван потрапив у 20 переможців відбору на спортивні змагання "Ігри Нескорених" у Нідерландах.

Перед оголошенням двадцятки переможців у відборі дуже нервувався, не спав, постійно оновлював стрічку новин.

"Коли назвали моє прізвище, я одразу подивився у ноутбук, побачив свою фотографію і кричав від радості хвилин 20", – прокоментував Рудий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні і загалом ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні.

Пізніше у Верховній Раді зареєстрували п'ять законопроєктів про оподаткування доходів від роботи казино. "Компромісна" версія передбачає звільнення "ігорки" від податків на три роки, а в майбутньому пропонується встановити ставки ще нижчими, ніж за нинішніми законами.

19 жовтня з'явився повний список кандидатів, які претендували на посаду голови Комісії з нагляду за гральним бізнесом.