Кабмін на екстреному засіданні звільнив в.о. міністра енергетики і обрав нового

Кабінет міністрів 16 квітня звільнив в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шабуніна та призначив на його посаду Ольгу Буславец.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну, повідомляє в своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду.

Ольга Буславец

"Щойно відбулося позачергове засідання Кабміну. Віталій Шубін звільнений з посади першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища-виконуючого обов'язки міністра. На цю посаду призначено Ольгу Буславец", – заявив Гончаренко.

Відзначимо, Буславец доведеться справлятися з кризою в енергетиці. Так, "ДТЕК Енерго" прийняло рішення призупинити роботу підприємства "ДТЕК Павлоградвугілля" і три збагачувальні фабрики.

До цього гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бєдін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не отримав більше 4 млрд грн за поставлену електроенергію від ДП "Гарантований покупець", якому постачає 85% всієї атомної електроенергії для потреб населення , і в результаті цього компанія в даний час не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.

Біографія:

Ольга Буславец закінчила Донецький національний технічний університет. З 2005-го по 2020-й працювала гендиректором Директорату енергетичних ринків в Міністерстві енергетики та вугільної промишленностіюЗанімала також посаду члена наглядової ради "Укргідроенерго".

Володіє квартирою в Києві і авто Nissan X-Trail 2018 випуску. У Міністерстві отримувала в середньому зарплату в 75,5 тис. грн (згідно з декларацією).

Як повідомляв OBOZREVATEL, спровокований кризою на енергоринку дефіцит коштів у компанії НАЕК "Енергоатом" може призвести до зупинки ядерних блоків.