Кабмін ліквідував реєстр ДАБІ, який славився своєю корупцією: що буде замість нього

Кабінет міністрів України ліквідував реєстр Державної архітектурно-будівельної інспекції. На заміну йому запровадять єдину державну електронну систему у сфері будівництва.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він заявив, що нова система має на меті максимальну автоматизацію та прозорість всіх процесів у галузі.

Цим рішенням передбачено:

з 6 липня запровадження нового сучасного та безпечного будівельного реєстру й публічного порталу з повним доступом до всіх даних, у т. ч. на мапі;

надання автоматичних послуг (без чиновника), що повністю нівелює будь-які корупційні ризики (перші послуги запрацюють вже з 1 серпня);

створення та ведення всіх документів в електронній формі одразу в системі (містобудівні умови, будівельний паспорт).

"Загалом до системи буде підключено понад 60 тис. осіб, у т. ч. архітектори, атестовані особи, органи місцевого самоврядування тощо, які матимуть доступ виключно за електронним підписом", – підкреслив Федоров.

Він наголосив, що віднині реєстр ДАБІ йде в небуття.

"З десяток років цей реєстр був такою собі корупційною "притчею во язицех" — одним з найбільш нахабних та зухвалих прикладів відвертої й неприкритої корупції в Україні. За твердженнями учасників ринку, розмір корупції в цій сфері становив від 2,7 до 3,5 млрд грн на рік", – сказано в повідомленні міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще 16 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ДАБІ ліквідують, а її функції виконуватимуть три нових органи, які планують створити впродовж 2020 року.