Кабмін хоче визнати карантин вихідного дня форс-мажором: що буде

Кабінет міністрів готує рішення про визнання карантину вихідного дня форс-мажором. Це спростить для бізнесу питання оренди та виконання інших зобов’язань.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, передає пресслужба ОПУ.

Глава Кабінету міністрів повідомив, що уряд підготував додаткові заходи для підтримки бізнесу та людей, які втратили частину доходів через карантин вихідного дня.

"Зокрема, ми відновлюємо підтримку для малих підприємців з дітьми, програму з часткового безробіття, коли компенсується частина зарплати робітника. Також будуть діяти "кредитні канікули" для бізнесу в рамках програми "5-7-9", визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди та виконанні інших зобов’язань", – сказав Шмигаль.

Карантин вихідного дня

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з суботи, 14 листопада, ввели карантин вихідного дня. Найболючіше він вдарить по сфері громадського харчування. На вихідні випадає основна частина виторгу таких закладів.

У зв'язку з цим програми підтримки "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття" будуть максимально адаптовані під потреби і запити бізнесу.

Однак не всі міста погодилися піти на посилення обмежень. Так, у Львові, Одесі, Дніпрі, Черкасах, Чернігові, Рівному, Мукачеві, Івано-Франківську та Слов'янську мери відмовилися виконувати постанову Кабінету міністрів.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україні потрібен повний локдаун, але є проблема.

Шмигаль сказав, що Україні через COVID-19 необхідний новий карантин, оскільки вільні місця для госпіталізації інфікованих можуть закінчиться вже до середини грудня.