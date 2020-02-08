Кабмін Гончарука підняв собі зарплати у 2-5 разів: ЗМІ дізналися цифри

Зарплати в Кабінеті міністрів Олексія Гончарука в два-п'ять разів перевищили ті суми, які отримували міністри і їхні заступники в уряді Володимира Гройсмана.

Про це сказано в матеріалі НВ. Видання, з посиланням на джерела, зазначає, що зарплати виросли у всіх відомствах. Найбільш стрімко – в Мін'юсті: якщо у грудні 2018 міністр Павло Петренко отримав 65 тис. грн, то за рік його наступник Денис Малюська – вже 226 тис. грн ($9,1 тис.).

"У грудні 2019 року, міністрам і заступникам в уряді Гончарука нараховано від 70 тис. до 220 тис. грн, що значно перевищує середню зарплату в країні – 10,5 тис. грн. Доходи нинішньої урядової команди у два-п'ять разів перекрили ті суми , які отримували міністри і їхні заступники в Кабміні Володимира Гройсмана", – відзначає видання.

Зарплати в Кабміні Гончарова підняли

При цьому загальні витрати на утримання чиновницького апарату також ростуть. Зокрема, у держбюджеті-2020 на фінансування витрат секретаріату Кабміну виділили майже 1,1 млрд грн – на 25,6% більше, ніж у 2019-му (848 млн грн). А Верховна Рада на свої потреби отримала 2 млрд грн, що на 338 млн грн більше. І самого главу держави тепер будуть обслуговувати щедріше: Держуправсправами (ДУС), яке забезпечує роботу президента і його Офісу (ОП), за даними з держбюджету 2020 року, зможе розпоряджатися 2,4 млрд грн – це плюс 5% до минулого року.

"Влада не пояснила суспільству, для чого підвищується заробітна плата топ-чиновників, навіщо це потрібно і що це дасть кожному громадянину", – прокоментував ситуацію екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Відзначається, що нарахування заробітної плати чиновникам в Україні відбувається за заплутаною формулою, зручною для маніпуляцій.

"Для початку враховується посадовий оклад: у міністра він дорівнює 16 тис. грн, а у заступника міністра - 14 тис. грн. Також нараховується надбавка за вислугу років - 3% від посадового окладу за кожен рік, але не більше 8 тис. (у випадку міністра) або 7 тис. (його заступника). Далі – змінні виплати, які виглядають досить дивно: надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100% посадового окладу, два види матеріальної допомоги – на оздоровлення при наданні щорічної відпустки (вона не може бути вище середньомісячної зарплати працівника) і на рішення соціально-побутових питань. Також в зарплатних відомостях вітчизняних топ-чиновників завжди є місце для премій", – сказано в статті.

Зарплати в Кабміні НВ

Зарплати в Кабміні НВ

Зарплати в Кабміні НВ

Приклад:

Міністру у справах ветеранів і окупованих територій Оксані Коляді за грудень 2019-го нарахували 158 тис. грн ($6,4 тис.).

З них матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем – 23 тис. грн, рівно стільки ж – на оздоровлення. І премія 80 тис. грн.

Дані надали у відповіді на запит, який видання отримало з міністерства.

Там же зазначено, що Олександр Терещенко, заступник Коляди, отримав навіть більше – 190 тис. грн ($7,7 тис.). А все тому, що допомоги на вирішення побутових проблем і на оздоровлення йому дісталося більше – 53 тис. грн по кожній зі статей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов знову поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади.

18 січня Кабінет міністрів вперше сам оприлюднив зарплати глави уряду та інших міністрів. Найбагатші – Милованов і глава МЗС Вадим Пристайко. А ось міністрові Кабміну Дмитру Дубілету в порівнянні з ними платять "копійки".

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