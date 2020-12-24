У розпал пандемії COVID-19 Кабмін дозволив ресторанам працювати до ранку в Новий рік

Кабінет міністрів України дозволив ресторанам і кафе працювати до 7 ранку в новорічну ніч – із 31 грудня на 1 січня. Раніше від них вимагали закритися вже о 01:00 через карантин.

Про це сказано в Постанові уряду №1301 від 23 грудня.

"Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", замінивши у підпункті 12 цифру і слова "до 1-ї години" цифрою і словами "до 7-ї години", – сказано в документі.

Постанова Кабміну про внесення змін до карантинних обмежень Кабінет міністрів

В інший час дії карантину, продовженого до кінця лютого, роботу громадського харчування заборонено з 23:00 до 7:00 наступного дня. А в період більш суворого карантину з 8 до 24 січня включно ресторани і кафе зможуть працювати тільки на винос за адресною доставкою.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в новорічну ніч кафе і ресторанам дозволили продовжити роботу до 01:00 1 січня 2021 року. В інші дні загального карантину заклади громадського харчування зможуть працювати до 23:00.

Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що подовжений графік роботи кафе, барів і ресторанів в ніч з 31 грудня на 1 січня не призведе до зростання захворюваності COVID-19.

"На Новий рік – це свято, необхідно щоб люди відпочили, і те, що це буде не той відсоток, який дасть зріз захворюваності, – це однозначно", – зазначив чиновник.

Нагадаємо, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк заявив, що відтермінування локдауну може призвести до зростання летальних випадків в Україні – до 20 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, локдаун в Україні введуть з 8 до 24 січня 2021 року. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на позачерговому засіданні 9 грудня.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це робиться для того, щоб не допустити поширення нової потужної хвилі COVID-19, яка може настати зокрема і після новорічних свят. Посилені карантинні обмеження будуть вводитися для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності, яка може сформуватися протягом новорічно-різдвяних свят. Водночас держава залишає за собою право вводити карантин невідкладно, якщо буде різке зростання кількості хворих.

Посилений карантин передбачатиме заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки і закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торгово-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.