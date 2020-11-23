Кабмін досі не подав бюджет-2021 у Раду: закон уже порушили

Кабінет міністрів станом на понеділок, 23 листопада, не вніс доопрацьований до другого читання законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у парламент. Згідно із законом Рада зобов'язана затвердити документ до 1 грудня, але терміни вже зірвані.

Про це в коментарі УНН розповіла член бюджетного комітету Верховної Ради, народна депутатка від "Слуги народу" Леся Забуранна. За її словами, в комітеті сподіваються отримати документ вже найближчим часом.

"Поки, на цьому етапі, нічого не надходило від уряду. Поки не планується засідання з розгляду (держбюджету. – Ред.). Ми сподіваємося, що найближчим часом ми отримаємо необхідні матеріали, щоб розглянути", – сказала Забуранна.

Раніше глава комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев заявив, що нардепи повинні попросити вибачення в українців, і визнав, що бюджет країни на 2021 рік не ухвалять вчасно. Згідно з Бюджетним кодексом, повністю розглянути документ повинні до 1 грудня.

Нагадаємо, 5 листопада нардепи 275 голосами ухвалили бюджет країни на 2021 рік у першому читанні.

Головні показники:

Зростання ВВП – 4,6%

Інфляція – 7,3%

Середньомісячна зарплата – 13 600 грн

Рівень безробіття – 9,2%

Курс, який закладений у бюджеті, – 29,1 грн/$.

Баланс доходів і витрат бюджету:

Доходи – 1,071 трлн грн

Витрати – 1,350 трлн грн

Дефіцит – 270 млрд грн

Зростання доходів – 9,4% (порівняно з 2020 роком)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у бюджеті України на 2021 рік запропонували збільшити витрати на 17 млрд грн. Зокрема, найбільше з цієї суми піде на депутатські потреби, інфраструктуру, медицину і спорт.

Колишні міністри та економічні експерти заявили, що проєкт бюджету-2021 у першому читанні ухвалили з урахуванням "дуже оптимістичного" прогнозу зростання ВВП, занадто високої інфляції і найвищого в історії кредиту.