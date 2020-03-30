У Верховній Раді з'явився законопроєкт змін до держбюджету-2020: текст

Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Про це свідчать дані на сайті парламенту (щоб подивитися документ, доскролльте до кінця сторінки).
Проєкт закону №3279 про внесення змін до ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" був зареєстрований в неділю, 29 березня.
Верховна Рада
day.kyiv.ua
Останній етап проходження – передано на розгляд комітету.
Раніше OBOZREVATEL писав про головні нововведення нового законопроєкту від Кабміну щодо державного бюджету.
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