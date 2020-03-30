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30 березня • оновлено в 11:32
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У Верховній Раді з'явився законопроєкт змін до держбюджету-2020: текст

1.6т
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Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це свідчать дані на сайті парламенту (щоб подивитися документ, доскролльте до кінця сторінки).

Проєкт закону №3279 про внесення змін до ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" був зареєстрований в неділю, 29 березня.

Верховна Рада

Верховна Рада

day.kyiv.ua

Останній етап проходження – передано на розгляд комітету.

Раніше OBOZREVATEL писав про головні нововведення нового законопроєкту від Кабміну щодо державного бюджету.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Теги
бюджет Верховна Рада України
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Да не дергайтесь вы уже. Дефолт так дефолт.
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