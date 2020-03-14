Через епідемію коронавірусу влітку 2020 року, економіка США і країн Євросоюзу може зіткнутися з відчутною рецесією.

Про це пише Business Insider з посиланням на заяву JPMorgan.

У банку заявили, що очікування від того, як вірус позначиться на економіці, "різко змінилися за останні тижні" через масштаби поширення інфекції і викликаний нею обвал на фондовому ринку.

За прогнозами JPMorgan, ВВП США може впасти на 2% в першому кварталі і на 3% в другому, а економіка єврозони – на 1,8 і 3,3% відповідно. Економісти вважають, що ситуація, що склалася може призвести до глобальної рецесії.

Глава департаменту економіки та фінансів Єврокомісії Мартен Вервей також вказав на велику ймовірність відсутності зростання в ЄС і єврозоні і зауважив, що потенційно "це може бути навіть значно нижче нуля". Він прогнозує, що з рецесією Європа зіткнеться вже у цьому році, а повернення до звичайних показників в Єврокомісії очікують у 2021 році.

Коронавірус ще сильніше вдарить по економіці

Експерти JPMorgan переглянули прогноз зростання в бік зниження на тлі обмежувальних заходів, які вводять уряди країн в рамках боротьби з поширенням інфекції. Зокрема, в їхньому звіті згадується Італія, де заборонили проведення масових заходів, а також на час закрили всі ресторани, бари і магазини роздрібної торгівлі, за винятком продуктових і аптек.

Також вони привели приклад зі Сполученими Штатами, які на місяць заборонили в'їзд з Європи. Крім того, економічний спад протягом двох найближчих кварталів сприятиме коливанню на фінансових ринках і зниженню вартості акцій.

JPMorgan очікує, що з поліпшенням ситуації з коронавірусом підйому в економіці слід очікувати до середини 2020 року, а в другій половині року почнеться прискорення зростання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, осередком нової фінансової кризи, в разі поширення епідемії коронавірусу, стане банківський сектор Італії.

З початку 2020 року найбагатші люди світу, які входять в топ-500 за версією Bloomberg, втратили майже $1 трлн на тлі поширення коронавірусу і падіння цін на нафту.

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