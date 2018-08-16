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"Йде війна!" Україну жорстко розкритикували за інвестиції з Росії

3.2тЧитати новину російською

Нині близько 40% всіх іноземних інвестицій в Україну йдуть з Російської Федерації. Незважаючи на окупацію частини територій Донбасу і анексію Криму, Росія продовжує вливати сюди величезні кошти.

Про це у програмі "Кворум" на ObozTV заявив керівний партнер UNIT.CITY Максим Бахматов. За його словами, відмовитися від російських інвестицій можна, але спочатку необхідно знайти їм заміну.

"Йде війна, гинуть хлопці, але російські гроші сюди заливаються і їм пофіг, що тут є якісь проблеми, незалежність тощо. Вони системно інвестують в Україну", - заявив економіст.

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За його словами, на другому місці у списку зовнішнього фінансування стоїть Кіпр з грошима українських олігархів, і тільки потім ідуть інші інвестори.

Економіст наголосив, щоб змінити на краще українську економіку в першу чергу потрібна рівність перед законом і виконання цього закону. Без цього ні зміни в податковій системі, ні залучення іноземного капіталу не допоможуть.

"Якщо ми хочемо це змінити, то ми повинні забезпечити рівність перед законом, прозорі суди. Під це підтягнути нормальні кошти і розвивати економіку... Тому що капітал не прийде, якщо тут буде свавілля і якийсь прокурор-рагуль буде приходити і рейдерити підприємства. Що зараз і відбувається", - заявив Бахматов.

І тільки після того, як в Україні з'явиться налагоджена система, держава повинна зосередитися на виробництві продуктів і сервісів з високою доданою вартістю, впевнений він.

"Тобто не експортувати масло або метал, а експортувати вироби з металу і масла", - пояснив економіст.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував нові обмеження у транспортному сполученні з Росією, які стосуватимуться не лише залізничного сполучення.

Читайте всі новини по темі "модернізація економіки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
модернізація економікиПряма трансляціяЕфіри Oboz TVРеформи в Україні
Особа
Максим Бахматов
Місце
Україна
Об'єкти
Економіка УкраїниІнвестиції
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
и шо нихто ни чув ничагэшэньки ,прато шо владельци палавины немецкага впк жили ув штатах ,ва урэмля ВОВ ,имеется ввиду ..иш ты мля ,прям советская пропаганда,годов семидесятых ,токмо вектор развернут обратно,это пановэ-таврлищи агхи нэзалэжно,мягко говоря..
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Anti-banderos
Anti-banderos
"...не экспортировать масло или металл, а экспортировать изделия из металла и масла”. А что из масла еще можно сделать, масло-масленое?
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
так что папуасы. у вас прокурор рагуль?
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