"Йде війна!" Україну жорстко розкритикували за інвестиції з Росії

Нині близько 40% всіх іноземних інвестицій в Україну йдуть з Російської Федерації. Незважаючи на окупацію частини територій Донбасу і анексію Криму, Росія продовжує вливати сюди величезні кошти.

Про це у програмі "Кворум" на ObozTV заявив керівний партнер UNIT.CITY Максим Бахматов. За його словами, відмовитися від російських інвестицій можна, але спочатку необхідно знайти їм заміну.

"Йде війна, гинуть хлопці, але російські гроші сюди заливаються і їм пофіг, що тут є якісь проблеми, незалежність тощо. Вони системно інвестують в Україну", - заявив економіст.

За його словами, на другому місці у списку зовнішнього фінансування стоїть Кіпр з грошима українських олігархів, і тільки потім ідуть інші інвестори.

Економіст наголосив, щоб змінити на краще українську економіку в першу чергу потрібна рівність перед законом і виконання цього закону. Без цього ні зміни в податковій системі, ні залучення іноземного капіталу не допоможуть.

"Якщо ми хочемо це змінити, то ми повинні забезпечити рівність перед законом, прозорі суди. Під це підтягнути нормальні кошти і розвивати економіку... Тому що капітал не прийде, якщо тут буде свавілля і якийсь прокурор-рагуль буде приходити і рейдерити підприємства. Що зараз і відбувається", - заявив Бахматов.

І тільки після того, як в Україні з'явиться налагоджена система, держава повинна зосередитися на виробництві продуктів і сервісів з високою доданою вартістю, впевнений він.

"Тобто не експортувати масло або метал, а експортувати вироби з металу і масла", - пояснив економіст.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував нові обмеження у транспортному сполученні з Росією, які стосуватимуться не лише залізничного сполучення.