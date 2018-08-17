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"Йде війна": українці підтримали припинення транспортного сполучення з Росією

2.7тЧитати новину російською

Українці підтримали пропозицію уряду про заборону транспортного сполучення із Російською Федерацією.

Варіант "В країні - війна, це треба було зробити ще чотири роки тому" обрали 46% респондентів, свідчить опитування OBOZREVATEL.

Ще 13% виступили за припинення транспортного сполучення з Росією, оскільки це дозволить убезпечити країну.

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Водночас 30% опитаних вважають, що подібна заборона лише зашкодить українцям.

Крім того, 9% респондентів заявили, що навіть у разі припинення транспортного сполучення із РФ люди все одно знайдуть способи обійти обмеження.

Участь у відповідному опитуванні взяли понад 16 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури України підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії, включно з припиненням пасажирського залізничного сполучення, через її діяльність у Азовському морі та на окупованих територіях.

Також у РФ уже різко відреагували на можливе закриття Україною залізничного сполучення.

Пізніше міністр з питань окупованих територій Георгій Тука пояснив, хто виграє від скасування залізничного сполучення з Росією.

У Верховній Раді теж оцінили пропозицію, вказавши, що скасування не завдасть фінансових збитків Україні.

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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
референдум уже был?
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