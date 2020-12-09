Ізраїль виніс рішення у справі ПриватБанку на $600 млн

Окружний суд Тель-Авіва відмовив у задоволенні клопотання Israel Discount Bank (IDB) про відхилення позову ПриватБанку проти ексвласників щодо схеми привласнення $600 млн.

Суд постановив, що вимоги до Israel Discount Bank повинні стати предметом повноцінного розгляду. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"ПриватБанк задоволений, що ізраїльський суд виніс рішення на його користь, відхиливши клопотання IDB, та визнав важливість розгляду позову без невиправданих зволікань та без прив'язки до проваджень в Англії та США", – заявили в компанії.

Тепер Israel Discount Bank зобов’язаний подати заперечення проти позову ПриватБанку та озвучити обставини, які призвели до незаконного виведення з фінустанови понад $600 млн.

Що цьому передувало

18 грудня 2019 року ПриватБанк подав позов проти своїх колишніх власників та інших відповідачів до Окружного суду Тель-Авіва через гроші, які були незаконно виведені в 2007-2011 роки та розміщені на банківському рахунку IDB.

ПриватБанк звернувся з позовом у зв’язку зі сприянням Israel Discount Bank незаконному привласненню коштів. У відповідь на це IDB звернувся до суду з клопотанням про відхилення позову до ухвалення рішень у справах за позовами, поданими ПриватБанком в Англії та США.

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