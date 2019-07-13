Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Їжа в кредит не за горами: стало відомо, як Путін довів росіян до злиднів

13т Читати матеріал російською

Громадяни Росії стали більше грошей витрачати на продукти харчування в порівнянні з минулими роками.

Як передає "Радіо Свобода" з посиланням на щоквартальне дослідження "Сбербанка", причина полягає в зубожінні населення.

"У другому кварталі 2019 року частка витрат на продукти в річному вираженні склала 38,9% проти 38,2% за аналогічний період 2018 року. На їжу відводиться велика частина витрат громадян. Чим вище частка витрат на продовольство, тим нижча частка середнього класу в економіці", - відзначили аналітики.

Новини
"Похитнеться рубль": що чекає Росію через "пекельний" удар США

Згідно з даними Росстату, після того, як Росія окупувала Крим і Донбас, в результаті введення санкцій, доходи росіян падали до 2017 року, а в 2018-м показали околонулевой зростання в 0,1%. Однак падіння знову продовжилося в 2019 році.

В кінці травня дослідний центр "Ромир" опублікував дослідження, згідно з яким майже чверть росіян (24%) економить на їжі. Всього за рік частка таких респондентів збільшилася з 17 відсотків.

У червні одна з найбільших торгових мереж країни "Перекрёсток" анонсувала випуск карти для покупки товарів у кредит.

Ілюстрація

Ілюстрація

Російська Преса

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через зростання цін в Росії закотила істерику навіть пропагандистка Ольга Скабєєва, яка зазвичай ігнорує внутрішні проблеми РФ і цікавиться лише справами України. Так, вона показала інфографіку, згідно з якою окремі товари подорожчали за рік до 70%.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
25
Коментарі
8
48
Смішно
11
Цікаво
6
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Червоний Данило
Червоний Данило
карты для покупки продуктов в кредит. вот это победа! прям как при блокаде Ленинграда во второй мировой! :))))))) русские. вам не надоело жить как ничтожества и свиньи???
Показати коментар повністю
Відповісти
6
4
2 з 12 відповідей | показати всі
Ященко Олег
Ященко Олег
Carpenter Oleg, когда из хаты, мы украинци, потомки древних русов, выгоним всю свинорашскую шваль, то и подметем за ними.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Червоний Данило
Червоний Данило
Ященко Олег, да, ты прав :)))) https://youtu.be/dPKL4MQ1KRE
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Выдержка из статьи первоисточника: "11 июля 2019 года, Москва — Сбербанк подготовил очередной выпуск «Потребительского индекса Иванова» за II квартал 2019 года. Итоги исследования свидетельствуют о том, что индекс настроений потребителей снова подрос: он поднялся с минус 22% до минус 21%. Все компоненты сводного индикатора улучшились по сравнению с I кварталом 2019 года. Сократилась доля респондентов, оценивших экономическую ситуацию как нестабильную, уменьшилась доля тех, кого беспокоит обменный курс". И что тут плохого?
Показати коментар повністю
Відповісти
5
4
Крым Андрей
Крым Андрей
Правда скаклоидопитеки тратят на еду 45% денег. - Но у нас же война, кричат они, называя войной обстрелы сепарских городов время от времени. Ну и пусть их... Нехай порадуются.
Показати коментар повністю
Відповісти
6
6

Блоги / думки

ads pixel