Їжа в кредит не за горами: стало відомо, як Путін довів росіян до злиднів

Громадяни Росії стали більше грошей витрачати на продукти харчування в порівнянні з минулими роками.

Як передає "Радіо Свобода" з посиланням на щоквартальне дослідження "Сбербанка", причина полягає в зубожінні населення.

"У другому кварталі 2019 року частка витрат на продукти в річному вираженні склала 38,9% проти 38,2% за аналогічний період 2018 року. На їжу відводиться велика частина витрат громадян. Чим вище частка витрат на продовольство, тим нижча частка середнього класу в економіці", - відзначили аналітики.

Згідно з даними Росстату, після того, як Росія окупувала Крим і Донбас, в результаті введення санкцій, доходи росіян падали до 2017 року, а в 2018-м показали околонулевой зростання в 0,1%. Однак падіння знову продовжилося в 2019 році.

В кінці травня дослідний центр "Ромир" опублікував дослідження, згідно з яким майже чверть росіян (24%) економить на їжі. Всього за рік частка таких респондентів збільшилася з 17 відсотків.

У червні одна з найбільших торгових мереж країни "Перекрёсток" анонсувала випуск карти для покупки товарів у кредит.

Ілюстрація Російська Преса

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через зростання цін в Росії закотила істерику навіть пропагандистка Ольга Скабєєва, яка зазвичай ігнорує внутрішні проблеми РФ і цікавиться лише справами України. Так, вона показала інфографіку, згідно з якою окремі товари подорожчали за рік до 70%.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!