"Їжа в борг": у Росії забили на сполох через різке збідніння

У Росії власники кредитних карт стали активніше купувати в розстрочку продукти.

Частка сплачених картами покупок в продуктових магазинах за підсумками першого півріччя поточного року склала 14% від загального числа товарів, придбаних у розстрочку, повідомляє РБК.

Таким чином, категорія "фуд-рітейл" піднялася з п'ятої позиції найбільш затребуваних товарів, куплених у розстрочку, на другу.

В основному продукти таким чином купуються у великих торгових мережах.

Частіше, ніж продукти харчування, росіяни оплачують картами у розстрочку тільки побутову техніку і електроніку (28,3%).

"На зростання частки продуктів при покупках у розстрочку впливає зниження реальних наявних доходів населення (падають з 2014 року). Ще одна причина – зростання пропозиції карт розстрочки", – резюмував інвестиційний стратег "БКС Прем'єр" Олександр Бахтін.

категорія "фуд-рітейл" піднялася з п'ятої позиції найбільш затребуваних товарів, куплених у розстрочку, на другу РБК

Частка сплачених картами покупок в продуктових магазинах за підсумками першого півріччя поточного року склала 14%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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