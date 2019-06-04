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"Їздять зі швидкістю "волг" та "москвичів": Казанський вказав на критичний нюанс доріг в Україні

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В Україні причиною багатьох аварій є не тільки поганий стан доріг, а й відсутність двосмугового руху в одну сторону там, де він необхідний.

Таку думку висловив в своєму телеграм-каналі блогер Денис Казанський. На його думку, проблема українських доріг криється не тільки в поганій якості покриття.

"Навіть там, де асфальт в непоганому стані часто немає можливостей для нормальної їзди, тому що навіть траси між обласними центрами часто-густо мають по одній смузі в одну сторону і проходять через населені пункти", - зазначив він.

Казанський підкреслив, що через це рухатися по них з "нормальною швидкістю" неможливо.

"Будь-яка фура, що повзе, створює пробку і змушує водіїв плентатися за нею зі швидкістю 50-60 км/год доти, поки не випаде нагода для обгону. Так українська економіка і живе на швидкостях 70-х років минулого століття. Сучасні автомобілі вимушено їздять зі швидкістю "волг" і "москвичів", - уточнив блогер.

На його думку, сама конструкція доріг в Україні постійно провокує аварії, але в країні чомусь прийнято в усьому звинувачувати водія.

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"У людей не витримують нерви, і виїзди на зустрічну нерідко закінчуються ДТП зі смертельними наслідками. У нас не прийнято звертати увагу на високу смертність на дорогах. Вважається, що в кожному конкретному випадку винен окремо взятий водій. Але при цьому мало хто замислюється про те, що сама конструкція наших доріг провокує аварійні ситуації", - звернув увагу Казанський.

"Днями на тій самій дорозі, по якій я їхав місяць тому з Чернівців, загинула в аварії сім'я з дитиною. Аварія при невдалому обгоні. І можна скільки завгодно звинувачувати у трагедії водія - очевидно, що цієї аварії б не було, якби Київ і Чернівці з'єднувала повноцінна траса хоча б з двох смуг в одну сторону. Тоді б виїжджати на зустрічну просто не було б потреби", - підсумував блогер.

Дороги в Україні

Дороги в Україні

Народна правда

Казанський вважає те, що між обласними центрами України досі немає нормальних доріг - абсолютно неприпустима і ганебна ситуація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава "Укравтодору" Славомир Новак розповів, що в Україні вже відремонтовано 7 тис. км доріг. Багато з них, за його словами, наблизилися до європейських.

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Тема
Ремонт доріг
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
УкраїнадорогиДТП
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CARGO 100
CARGO 100
"... ездят со скоростью "волг" и "москвичей", - уточнил блогер. А ваш "Запорожец", можно подумать, в 70-х летал с двигателем в заднице ...
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