"Порожняки ганяють": мережа висміяла запуск перших поїздів по Кримському мосту

Російська Федерація запустила перші тестові поїзди на Кримському мосту.
"Очевидцям вдалося зняти з різних ракурсів нові пасажирські поїзди на Кримському мосту", – пише у Twitter "Кримінформ".
Журналісти зазначили, що состави курсують без пасажирів. Це пов'язано з тим, що запуск тестовий.
Очевидцам удалось снять с разных ракурсов новые пассажирские поезда на Крымском мосту. Это тестовые поездки, пока составы курсируют без пассажиров. Но чего-то всем уже очень не терпится 🤩#Крым #Крыминформ #Крымскиймост #поезда #испытания pic.twitter.com/ZgIAfw1DQ1— Крыминформ (@crimeainform) December 4, 2019
На запуск порожніх поїздів відреагували користувачі мережі.
"Хоч би які вантажі відправляли. Чого порожняки ганяють?" – пише Облома Борак.
"Без лого РЖД... Хтось сором'язливо підсовує виділену зі структури "прокладку", щоб обійти санкції", – зазначив Костянтин.
Російська Федерація запустила перші тестові поїзди на Кримському мосту
"Кримський міст"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста.
16 травня по ній запустили рух.
У "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту у грудні 2019 року.
Продаж квитків на ці потяги почався у вересні і проводиться у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта і Судак.
Окупанти продали понад 80% квитків на перші поїзди, які підуть з Москви до Сімферополя і назад.
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