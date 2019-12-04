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4 грудня • оновлено в 13:36
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"Порожняки ганяють": мережа висміяла запуск перших поїздів по Кримському мосту

4.1т
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Російська Федерація запустила перші тестові поїзди на Кримському мосту.

"Очевидцям вдалося зняти з різних ракурсів нові пасажирські поїзди на Кримському мосту", – пише у Twitter "Кримінформ".

Журналісти зазначили, що состави курсують без пасажирів. Це пов'язано з тим, що запуск тестовий.

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На запуск порожніх поїздів відреагували користувачі мережі.

"Хоч би які вантажі відправляли. Чого порожняки ганяють?" – пише Облома Борак.

"Без лого РЖД... Хтось сором'язливо підсовує виділену зі структури "прокладку", щоб обійти санкції", – зазначив Костянтин.

Російська Федерація запустила перші тестові поїзди на Кримському мосту

Російська Федерація запустила перші тестові поїзди на Кримському мосту

"Кримський міст"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Кримський міст
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Семь пустых вагонов это конечно сильно...
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Поезд в состав которого входять семь вагонов, это конечно сила...
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вы бы ""сетевые рогули""над собой поржали,будивэльники стеклянных мостов.
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