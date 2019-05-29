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Італії зробили жорстке попередження через величезний борг: що відомо

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Європейська комісія в середу, 29 травня, направила уряду Італії листа із проханням пояснити стрімке зростання держборгу.

Як повідомляє ЕП, цей крок був викликаний тим, що заборгованість країни в 2018 році зросла, а не впала, як цього вимагали в ЄК. Звернення "готувало ґрунт" для нової суперечки Брюсселя із євроскептичною коаліцією в Римі.

Лист підписали єврокомісари Валдіс Домбровскіс і П'єр Московісі. Він був відправлений на наступний день після того, як віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні назвав фіскальні правила ЄС застарілими та закликав Європейський центробанк гарантувати борг країн єврозони.

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24ur.com

Вказується, що якщо Рим не надасть у п'ятницю, 31 травня, достатніх пояснень зростаючої заборгованості або не погодиться з тим, що він повинен обмежити свої витрати в 2019 році, Єврокомісія, ймовірно, наступного тижня почне дисциплінарні заходи щодо країни.

Лист ЄС є юридично зобов'язуючим за правилами Євросоюзу. Його адресують, якщо країни-члени не дотримуються узгоджених фіскальних цілей.

За вимогами ЄС, загальний дефіцит бюджету не повинен перевищувати 3% від ВВП, а борг не повинен бути вищим 60%. При цьому розмір державного боргу Італії становить 132% ВВП.

Аналогічні листи були відправлені Франції, Бельгії та Кіпру. Кожна країна буде оцінюватися індивідуально. Ситуація в Італії є найбільш складною, а її покарання може спричинити штраф у розмірі до 3,4 млрд євро.

Як писав OBOZREVATEL, у березні 2019 року в Італії різко впали ціни на газ і електрику. Крім того, експерти прогнозували й подальше падіння їх вартості (до -9,9% і -8,5% відповідно).

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Місце
Італія
Теги
Європейська Комісіядолгиекономіка
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