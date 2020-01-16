"Історичний день": вартість цінних паперів України перевищила 100% номіналу

Вартість українських варантів на міжнародній біржі перевищила 100% від номіналу, попри те, що декілька років вони продавалися по 29%.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він нагадав, що керівник Franklin Templeton Investments Майкл Хазенстаб назвав купівлю українських єврооблігацій однією з найкращих своїх інвестицій.

"Історичний день, вперше в історії ціна на українські варанти перевищила 100% від номіналу", – написав він.

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Вартість українських варантів перевищила 100% номіналу ДП "Держзовнішінформ"

"Угода щодо реструктуризації єврооблігацій України передбачала негайне списання 20% основного боргу України, що зменшувало гарантований борг на 3,2 млрд дол. При цьому за цінними паперами було підвищено середньозважену купонну ставку з 7,22% до 7,75% річних. Також встановлено відтермінування погашення єврооблігацій на 4 роки — з 2015–2023 рр. до 2019–2027 рр., за ці 4 роки Україна мала б сплатити за кредитами біля $ 15 млрд", – також повідомив Компанієць.

Економіст прийшов до висновку, що Україна повинна буде зробити виплати у рамках зазначеної Угоди, попри те, що в середньорічній стратегії уряду було зазначено, що "жодних виплат по варантам не буде в найближчі роки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше історичного максимуму сягнув борг України перед іноземними інвесторами, які купили облігації внутрішньої держпозики

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