В Україні після рішення НБУ про зниження облікової ставки до рекордних 6% банки знизять відсотки за кредитами. Водночас, ставки по депозитах також впадуть.

Про це сказано в матеріалі "Громадське".

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% з 12 червня. Це – найнижчий рівень облікової ставки за всю історію незалежної України.

Чи виграють українці від рішення НБУ?

Водночас і так, і ні. Оскільки разом зі зниженням ставки споживчі кредити подешевшають, але також знизяться і відсотки по депозитах.

"Банки, що пропонували депозити у гривні під 10-11% річних, знизять ставки до 7-9% буквально протягом наступних двох тижнів. Отже, депозити приноситимуть значно менший дохід. Але подешевшають і кредити — головне, для бізнесу. Зокрема для середнього та малого", — пояснив фінансовий аналітик Chief Transformation Officer Євген Дубогриз.

Кредити для населення

Він уточнив, що кредити подешевшають не так швидко, як знизяться ставки за депозитами. Падіння ставок варто очікувати протягом приблизно місяця-двох. Кредитні ставки реагують на пониження ключової ставки повільніше, аніж депозитні.

Кредити стануть більш доступними?

Прогнозувати сильного зниження кредитних ставок поки що не варто. Дубогриз пояснив, що ті позичальники, що вже кредитуються у банках або відповідають вимогам до якісних позичальників, зможуть отримати кредити під більш привабливу ставку і, отже, зекономити.

Але багато чого буде залежати від того, чи не вирішить НБУ з часом змінити ставку знову.

"Все залежить від того, наскільки довго протримається облікова ставка на рівні 6% і чи не буде змінюватися монетарна політика Нацбанку", — додав виконавчий директор аналітичної організації "CASE-Україна" Дмитро Боярчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10% річних із 13 березня 2020 року.