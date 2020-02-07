Іспит для Зеленського: Казарін озвучив наслідки подачі води в Крим

Ухвалення рішення про запуск подачі в окупований Крим або відмова у водопостачанні півострова стане іспитом для президента України Володимира Зеленського.

"Переговори з терористами – це завжди простір складного вибору. Починаючи від принципової допустимості такого кроку. І закінчуючи кордоном можливих поступок", – пише журналіст Павло Казарін для "Крим.Реалії".

За його словами, відновлення поставок води в Крим ризикує стати не просто кроком, який закриє для Москви історію про анексію півострова. Воно ризикує поглибити і без того чималий розкол в українському суспільстві.

"До того ж, українська влада недавно заявляла про підготовлюваний обмін з Російською Федерацією. Чиновники заявляли про те, що формулу "всіх на всіх" вдасться втілити в життя. Натякали на те, що в цьому списку можуть опинитися кримські татари, яких Кремль активно саджає в тюрми останні шість років", – зазначив Казарін.

"Президентська посада вимагає вміння прораховувати ситуації. А ще вона вимагає вміння брати на себе відповідальність не тільки за популярні рішення, але ще і за непопулярні. Звичка подобатися здатна зіграти злу роль. Ймовірно, Київ буде здавати цей іспит на наших очах", – резюмував він.

Ухвалення рішення про запуск подачі в окупований Крим або відмова у водопостачанні півострова стане іспитом для президента України Володимира Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від "Слуги народу", голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.

Парламентська асамблея Ради Європи зажадала у Росії повернути анексований Крим Україні. Вимога була висунута низкою країн-членів організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку ухвалили депутати ПАРЄ.

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