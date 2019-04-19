Існують ризики: в НБУ розповіли про вплив виборів на гривню

Президентські вибори в країні можуть створити нові ризики для стабільності української гривні, однак її курс продовжує зростати.

Про це повідомили в прес-службі Національного банку України, передає "Економічна правда".

"Поки що ми не бачимо відчутного психологічного тиску. Навпаки, під впливом ринкових факторів офіційний курс гривні з початку року зміцнився на 3,2% до 26,81 грн за долар станом на 16 квітня", – відзначили в банку.

Гривня 24tv.ua

Пояснили також, що вплинуло на зміцнення української національної валюти. Так, серед позитивних чинників назвали:

сприятливу зовнішню цінову кон'юнктуру для товарів українського експорту, зокрема аграрної та металургійної продукції і стабільні надходження експортної виручки;

слабке зростання імпорту товарів і помірні обсяги репатріації дивідендів в іноземній валюті за кордон;

чистий продаж валюти населенням.

"За період з 1 січня по 15 квітня населення більше продало валюти, ніж купило її. Чистий продаж валюти населенням із початку року склав 131 100 000 долл. Тобто, пропозиція валюти більша за попит на неї", – уточнили в НБУ.

При цьому від прогнозів на період після закінчення виборів у банку відмовилися.

"Національний банк не публікує власні очікування і прогнози щодо курсу гривні, щоб не вплинути на ситуацію на валютному ринку, яка повинна визначатися ринковими факторами", – розповіли в прес-службі.

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НБУ заявили, що рішення суду про скасування націоналізації ПриватБанку вже спричинило за собою коливання курсу гривні.

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