Ісландія вирішила відкрити кордони, але тільки для багатих

Ісландія внесла зміни до програми отримання візи, яку зможуть отримати тільки багаті іноземці.

Американцям і будь-якому іноземному громадянину дозволять залишатися у країні протягом шести місяців без перерви. Про це повідомляє Bloomberg.

Однак у правилах є умова: людина повинна мати оплачувану роботу в іншому місці і заробляти майже шестизначну суму.

"Я думаю, що ідея полягає в тому, щоб залучити високооплачуваних професіоналів із Кремнієвої долини або Сан-Франциско, щоб вони витрачали свої гроші тут, а не там", – зазначив член Ісландської піратської партії Аста Гудрун Хельгадоттір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бізнесмен Петро Чернишов пояснив, чому вакцину від коронавірусу отримають тільки багаті країни.