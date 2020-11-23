Ісландія вирішила відкрити кордони, але тільки для багатих
Ісландія внесла зміни до програми отримання візи, яку зможуть отримати тільки багаті іноземці.
Американцям і будь-якому іноземному громадянину дозволять залишатися у країні протягом шести місяців без перерви. Про це повідомляє Bloomberg.
Однак у правилах є умова: людина повинна мати оплачувану роботу в іншому місці і заробляти майже шестизначну суму.
"Я думаю, що ідея полягає в тому, щоб залучити високооплачуваних професіоналів із Кремнієвої долини або Сан-Франциско, щоб вони витрачали свої гроші тут, а не там", – зазначив член Ісландської піратської партії Аста Гудрун Хельгадоттір.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бізнесмен Петро Чернишов пояснив, чому вакцину від коронавірусу отримають тільки багаті країни.