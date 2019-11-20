"Іржавий металобрухт": Держдума різко відповіла на мільярдні претензії України щодо Криму

Російська Федерація закликала Україну припинити вимагати компенсацію за втрачене майно після анексії Криму.

"Київській владі пора припинити вести гру, показувати себе в ролі скривджених і ущемлених, прагнучи тим самим збагатитися за рахунок Росії. Це безглузда і безперспективна затія", – заявив депутат Державної Думи РФ Михайло Шеремет, передають "РІА Новини".

За його словами, старі судна і кораблі, які знаходяться у портах кримського півострова, лише перешкоджають їх розвитку.

"Якщо під втраченим майном у Києві мають на увазі ті нечисленні старі судна і кораблі, то ми пропонуємо їм забрати з наших портів свої "іржаві активи", які інакше як металобрухтом не назвеш", – резюмував Шеремет

Російська Федерація закликала Україну припинити вимагати компенсацію за втрачене майно після анексії Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, Адміністрація морських портів України готує вимога до уряду Російської Федерації про виплату компенсації збитків, понесених в результаті окупації Криму.

Вартість державного майна, яке було незаконно присвоєно самопроголошеної владою Криму становить понад 1,24 млрд грн.

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