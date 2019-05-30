"Іржаве рейв-кладовище": як виглядає "Республіка КаZантип" у Криму

В окупованому Криму відобразили на фото місце проведення щорічного рейв-фестивалю "Республіка КаZантип".
"Що ж із себе представляє "Республіка КаZантип" на 5-й рік окупації, можна побачити з фотографій, які напередодні були опубліковані в соціальних мережах відвідувачами цього рейв-кладовища. Іржаве і розтягнуте по частинах місцевими любителями металобрухту і боярки", – повідомляє "Інформаційний опір".
За словами журналістів, окупація Криму поставила хрест на фестивалі, який приносив серйозну як фінансову, так і репетиційну користь півострову.
"Померла республіка всередині вмираючого півострова, що прибилася до загидженої гавані. Сумний фінал яскравого явища, про який мало хто міг подумати в не такому вже й далекому 2013-му", – йдеться у повідомленні.
У Криму зафіксували на фото місце проведення щорічного рейв-фестивалю "Республіка КаZантип"
"Інформаційний опір"
У Криму зафіксували на фото місце проведення щорічного рейв-фестивалю "Республіка КаZантип"
"Інформаційний опір"
У Криму зафіксували на фото місце проведення щорічного рейв-фестивалю "Республіка КаZантип"
"Інформаційний опір"
У Криму зафіксували на фото місце проведення щорічного рейв-фестивалю "Республіка КаZантип"
"Інформаційний опір"
У Криму зафіксували на фото місце проведення щорічного рейв-фестивалю "Республіка КаZантип"
"Інформаційний опір"
У Криму зафіксували на фото місце проведення щорічного рейв-фестивалю "Республіка КаZантип"
"Інформаційний опір"
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".
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