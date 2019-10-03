Головна Новини
3 жовтня • оновлено в 14:07
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Блоги - Новини економіки

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Журналіст Всі статті автора

Ирония неуместна или Гетманцев, перестань доить бизнес!

1.5т Читати матеріал російською

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев умеет очень красиво съезжать с темы. На днях у себя в Фейсбуке он жестко разнес журналистов за публикацию (вполне себе очевидной, да) информации о связях с Виталием Хомутынником и Павлом Фуксом. Но как говорится, что один раз попало в сеть, так никогда из нее и не исчезнет.

Все в курсе, да и сам Гетманцев не отрицает, что является одним из сооснователей компании, которая занимается распространением лотерей "М.С.Л.". По данным ряда авторитетных СМИ, лотерейный оператор неформально контролируется экс-регионалом Хомутынником и не менее скандальным "фронтовиком" Сергеем Пашинским.

Новини
Новая схема "СН": как человек Хомутынника помогает собирать "дань" с бизнеса

Сам Гетманцев фактически признался в том, что лотерейный бизнес под его "крышей" работал в тени. При этом он конечно же уточнил, что схемы с юридической точки зрения были абсолютно легальными. А, кстати. Юристы-авторы схем тоже были от него. Таким образом у лотереного оператора накопился налоговый долг на 250 млн грн. Но и это еще не вишенка на торте.

Также Гетманцев был помощником однопартийца Хомутынника, нардепа от Партии регионов Владимира Сивковича. А сейчас через него проходят все финансовые законы. В частности, Рада приняла его собственный законопроект, предусматривающий введение обязательной регистрации расчетных операций (РРО) для физлиц-предпринимателей на едином налоге.

Гетманцев и Хомутынник

Гетманцев и Хомутынник

И тут получается совсем интересно – официально же Гетманцев декларирует целью законопроекта легализацию бизнеса. Но пахнет это все дело еще одним способом заработать на поборах. С Хомутынником вместе.

Новини
Легализация казино: у Зеленского внезапно заявили о конфликте интересов

Сейчас схема выглядит примерно так:

  • бизнес, который пользуется РРО, обязан платить 1 грн в день якобы за информационный эквайринг;

  • деньги передают не напрямую налоговикам, а сторонним фирмам;

  • разрешение заниматься эквайрингом выдали двум компаниям, которые связаны с окружением Януковича и Хомутынника;

  • ежемесячно за счет скрытых поборов предприниматели платят десятки миллионов гривен;

Таким образом Гетманцев своим законом обяжет устанавливать РРО практически всех бизнесменов, и каждому из них придется отдавать "дань".

Так возникает вопрос. Зачем сотням тысяч компаний платить хотя даже и по 1 гривне, но регулярно это уже миллионы гривен, за простую передачу данных? В налоговой при этом вообще не понимают, в чем суть такой операции. Господин Гетманцев, если вы такой борец с теневым бизнесом и закон о РРО примут во благо – так снизьте плату за эквайринг до чисто символической – одной копейки. Тогда и эту "перемогу" официально запишут на Ваш счет. А пока – наблюдаем.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Данило Гетманцев
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
5
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel