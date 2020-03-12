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12 березня • оновлено в 09:55
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Ірак, Кувейт і ОАЕ оголосили Росії "нафтову війну"

3.6т
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Ірак, Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати приєдналися до Саудівської Аравії в нафтовій "війні" проти Росії.

Як повідомляє агентство Bloomberg, на таке рішення нервово відреагував світовий ринок нафти.

За інформацією джерел агентства, Ірак і Кувейт будуть поставляти вуглеводневу сировину своїм партнерам зі знижкою, а Об'єднані Арабські Емірати знизили ціну для лютневих поставок.

Іракська нафта з квітня буде експортуватися зі знижкою п'ять доларів за бочку, сировина з Кувейту надійде на ринок зі знижкою шість доларів. ОАЕ, які встановлюють ціни заднім числом, з січня скинули з бочки 1,63 долара.

Росії оголосили нафтову війну нові країни

Росії оголосили нафтову війну нові країни

Іракська держкомпанія SOMO збирається збільшити поставки "чорного золота" за кордон в квітні, стверджує проінформоване джерело агентства.

"Падіння цін на нафту на цьому тижні на 30 доларів викликає переворот далеко за межами нафтових ринків, оскільки цінова війна між Саудівською Аравією і Росією загрожує бюджетам країн-виробників і підриває ринкову вартість енергетичних компаній", – сказано в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Ірак
Тег
нафта
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