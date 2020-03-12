Ірак, Кувейт і ОАЕ оголосили Росії "нафтову війну"

Ірак, Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати приєдналися до Саудівської Аравії в нафтовій "війні" проти Росії.
Як повідомляє агентство Bloomberg, на таке рішення нервово відреагував світовий ринок нафти.
За інформацією джерел агентства, Ірак і Кувейт будуть поставляти вуглеводневу сировину своїм партнерам зі знижкою, а Об'єднані Арабські Емірати знизили ціну для лютневих поставок.
Іракська нафта з квітня буде експортуватися зі знижкою п'ять доларів за бочку, сировина з Кувейту надійде на ринок зі знижкою шість доларів. ОАЕ, які встановлюють ціни заднім числом, з січня скинули з бочки 1,63 долара.
Росії оголосили нафтову війну нові країни
Іракська держкомпанія SOMO збирається збільшити поставки "чорного золота" за кордон в квітні, стверджує проінформоване джерело агентства.
"Падіння цін на нафту на цьому тижні на 30 доларів викликає переворот далеко за межами нафтових ринків, оскільки цінова війна між Саудівською Аравією і Росією загрожує бюджетам країн-виробників і підриває ринкову вартість енергетичних компаній", – сказано в статті.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі.
6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК+ по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнята в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
11 березня стало відомо, що державна нафтокомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco збільшить обсяг видобувних потужностей до 13 млн барелів на добу.
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