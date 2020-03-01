Іпотека в Україні: названо дві проблеми з доступним кредитуванням

Україна дуже багато років не матиме доступної іпотеки, кредитування не розвивається через дві глобальні проблем.

Про це розповів в ефірі ObozTV економіст Борис Кушнірук. За його словами, цю проблематику "не можна врегулювати за 1-2 роки".

Як пояснив економіст, перша проблема - це те, що іпотечний кредит потрібно брати на 15-30 років. Суми щомісячних платежів тим менше, чим більше термін іпотеки. Процентна ставка має бути низькою, інакше ви не зможете обслуговувати навіть відсотки за цим кредитом.

За словами експерта, сьогодні ані український уряд, ані Національний банк не здатні гарантувати інфляційну стабільність на такий термін, максимум - на 1-2 роки.

"Зараз у всіх кредитних договорах прописано умову, що якщо змінюється облікова ставка Нацбанку, то відповідно змінюється ставка по кредиту. Уявіть собі, що зараз вони теоретично примусять якісь комерційні банки видавати кредити під 10%. Вибачте. Інфляція підскочить і буде ставка по кредиту не 10%, а 20%. Яка людина зможе його обслуговувати?" - зазначив він.

Кушнірук також назвав другу глобальну проблему іпотеки в Україні.

"В силу моделі економічного розвитку, яку ми маємо, у нас розвивається життя і бізнес тільки в декількох великих містах України. Всі інші території деградують. Де хоче отримати житло молода сім'я? Саме в цих декількох містах. А житло у великих містах завжди дороге", - заявив експерт.

"Тільки коли буде реалізовуватися програма децентралізації, коли можна буде жити і працювати в невеликих і середніх містах, тоді поступово буде з'являтися можливість купувати житло і не тільки в Києві", - додав він.

На думку Кушнірука, в українських реаліях "ми ще дуже довго не матимемо реального ринку іпотечного кредитування".

vzaym.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 31 січня знизив облікову ставку до 11% річних. Нацбанк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 року.

Облікова ставка – це відсоток, під який банки позичають гроші у держави (НБУ), щоб потім давати їх у кредит громадянам і бізнесу.

Зниження облікової ставки може призвести до:

зниження ставок за борговими цінними паперами (ОВДП);

здешевлення кредитів;

здешевлення депозитів;

росту цін;

підвищення динаміки зростання економіки.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

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