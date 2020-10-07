Міжнародні інвестори закликали комітети Ради терміново підтримати законопроєкт про погашення боргів

Ухвалення законопроєкту про погашення боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії сприятиме виконанню державою своїх зобов’язань перед інвесторами у відновлювану енергетику.

Про це йдеться у зверненні Європейсько-українського енергетичного агентства до голів комітетів Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова та з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – Андрія Геруса.

В агентстві зазначили, що, попри підписаний Меморандум про взаєморозуміння між урядом та інвесторами у проєкти ВДЕ, а також ухвалення на його виконання закону, виробники "зеленої" електроенергії не отримують 100% розрахунків за "зеленим" тарифом. Зокрема, 100% платежів за серпень було досягнуто на початку жовтня, а рівень сплати за вересень становить лише 27%.

"Невиконання державою своїх зобов’язань у повному обсязі ставить під сумнів виконання й зобов’язань держави щодо забезпечення погашення боргу перед виробниками електроенергії з ВДЕ у розмірі 40% від загального боргу, що сформувався станом на 1 серпня 2020 року та становить 22,4 млрд грн", – зазначається в зверненні.

В ЄУЕА закликали депутатів ухвалити законопроєкт, що передбачає випуск ОВДП для погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" енергії (законопроєкт №4151).

"Зважаючи на те, що в державного підприємства "Гарантований покупець" нині відсутні джерела, достатні для забезпечення 100% поточних платежів виробникам електроенергії з ВДЕ, а також не визначено джерел щодо покриття заборгованості перед виробниками ВДЕ, вважаємо важливим підтримати ухвалення Верховною Радою проєкту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (№4151)", –наголошується в зверненні.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обрано для того, щоб не підвищувати ціну на струм для населення.

Як повідомлялося, 6 жовтня асоціації ВДЕ написали листа до прем'єр-міністра Д. Шмигаля, якому повідомили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори в проєкти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав. Зокрема, через те, що в липні цього року було ухвалено закон про зменшення "зелених" тарифів, а борги перед виробниками енергії з відновлюваних джерел перевищили 21 млрд грн.

На думку юристів, подання масових позовів інвесторів ВДЕ в Міжнародний інвестиційний арбітраж проти держави за порушення їхніх прав є найефективнішим засобом захисту.

За інформацією із судових реєстрів, уже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Нагадаємо, що 1 серпня набув чинності Закон №810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону – реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та іноземними інвесторами у ВДЕ.

Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та інші норми. Ці заходи дадуть можливість економити державі 7 млрд грн щорічно.

Крім того, закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% – у 2021 році.

Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію починаючи із серпня цього року. Станом на початок жовтня борги за попередні періоди не погашено, а рівень розрахунків за електроенергію по ВДЕ за серпень становить 100% (зі значним запізненням), за 20 днів вересня – 22%.