Як Японія і Сінгапур? Українці оцінили інвестиційну перспективу країни

Більше половини українців (59%) вважають, що Україна здатна стати привабливою для інвесторів країною.

Відповідні результати показало опитування аудиторії в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" від 24 січня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Президент Зеленський сказав, що Україна повинна стати привабливою інвестиційно як Японія, Південна Корея, Сінгапур. Ви вважаєте, що це можливо? Ви вірите, що Україна може стати такою ж інвестиційно привабливою, як ці економіки, що швидко розвиваються?" – запитав у глядачів ведучий програми.

Ілюстрація Бізнес.медіа

59% ствердно відповіли на запитання. 41% респондентів не вірить у таку можливість.

Українці вірять, що країна може стати привабливою для інвесторів Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі "Свободи слова" міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що відомство наразі не бачить ризиків щодо виконання держбюджету 2020 року.

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