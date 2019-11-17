Інвестиції в біткоїн: українцям розповіли, як заробити на криптовалюті

Курс біткоїна неможливо прогнозувати, проте всі криптовалюти сьогодні демонструють зростаючий тренд, який закладений у самій їх ідеї.

Як інвестувати в криптовалюти і при цьому не втратити гроші, розповів в ефірі ObozTV криптотрейдер, блокчейн-аналітик Кирило Келевра.

Келевра висловив думку, що з усіх криптовалют потрібно купувати тільки біткоїни.

"Найважливіше – якщо у вас є достатня кількість часу, то ви не втратите гроші. Одномоментно втратити всі гроші не можна, все залежить від вашого фінансового менеджменту", – заявив він.

"Якщо біткоїн коштує 8600 доларів у листопаді 2019 року, в грудні 2020 року, якщо я захочу вийти, може бути як падіння, навіть до запаморочливих 70-80%, так і зростання до запаморочливих 700-800%. Все залежить від особистого фінансового менеджменту і від стійкості. Якщо у людини є достатня кількість розуміння, що рано чи пізно вона все одно буде в плюсі, і якщо це не останні гроші – це дуже важливо – то тоді інвестиції в криптовалюту – гарна ідея", – зазначив експерт.

За його словами, прогнозувати курс криптовалют не можна: "Той, хто намагається спрогнозувати ціну біткоїна хоча б на найближчі 10 хвилин – він дурень. Спрогнозувати це абсолютно неможливо. Неможливо зрозуміти, в який бік він зараз піде. Однозначно я можу сказати тільки одне – тренд зростаючий, тому що закладений у самій ідеї криптовалют".

Келевра також зазначив, що на вартість біткоїна впливає хайп в інформаційному полі – "чим більше людей вважає, що це цікаво, чим більше людей про це говорить".

"Хтось вирішить для себе зараз інвестувати в криптовалюти. А біткоїна обмежена кількість. Його може бути в світі всього лише тільки 21 мільйон. Зараз вже 18 мільйонів в обороті є – не всі з них в обороті, частина втрачена. В той момент, коли ми говоримо з вами, що криптовалюти будуть популярні, їх купівельна спроможність зростатиме", – додав він.

fxteam.ru

Як повідомлялось OBOZREVATEL, раніше в Кабміні розробили норми оподаткування операцій з криптовалютою в Україні.

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