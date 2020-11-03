'Інтерпайп' олігарха Пінчука на три роки відсторонили від тендерів: за що покарали

Компанії "Інтерпайп", яка належить олігарху Віктору Пінчуку, на три роки заборонили брати участь у публічних торгах. Йдеться про велику змову довкола тендеру на 700 млн грн.

OBOZREVATEL розібрався за що, покарали компанію олігарха.

У 2018 році "Укрзалізниця" вирішила провести 42 процедури закупівель суцільнокатаних коліс і чорнових бандажів. Загальна сума склала майже 700 млн грн.

До участі були допущені чотири фірми:

"Інтерпайп Україна"

"РЕТЕК"

"Транспортні інвестиції"

"Фірма "Інтервторпром"

Переможцем у всіх процедурах стало товариство "Інтерпайп Україна", яке належить Пінчуку. Але Антимонопольний комітет провів розслідування і з'ясував, що компанії між собою змовилися.

"Але, як виявилося, боротьба насправді була удаваною, а компанії-учасники пов'язані домовленостями і мають спільні інтереси", – йдеться у повідомленні.

За даними "Наших грошей", зазначені компанії часто зустрічалися одна з одною на тендерах в системі ProZorro, але не демонстрували активного конкурентного змагання.

Компанія "Інтрепайп України" і "Фірма "Інтервторпром" спільно брали участь в 12 процедурах закупівлі на загальну суму 455,83 млн грн. У всіх зазначених процедурах перемогу здобуло "Інтерпайп Україна" і у 11 з 12 тендерів знизило ціну в ході аукціону на символічні 0,5%. В рамках процедур закупівель закуповувалися колеса і бандажі. Всі процедури проводилися підприємствами "Укрзалізниці".

"Інтерпайп Україна" і "РЕТЕК" спільно брали участь в 44 процедурах закупівель на загальну суму 312,74 млн грн. Майже у всіх зазначених процедурах перемогу здобуло "Інтерпайп Україна" з символічним рівнем зниження ціни на аукціоні – 0,5%. В рамках процедур закуповувалися колеса, труби і бандажі. 43 з 44 процедур проводилися підприємствами "Укрзалізниці".

"Інтерпайп Україна" з "Транспортними інвестиціями" спільно розіграли 37 тендерів на загальну суму 311,85 млн грн. У більшості зазначених процедур перемогу здобуло "Інтерпайп Україна", знизивши ціну в ході аукціону до 2%. В рамках процедур закуповувалися колеса і бандажі. 37 з 38 процедур проводилися підприємствами "Укрзалізниці".

Всі чотири зазначені компанії пов'язані між собою через Пінчука і його групу "Інтерпайп".

Засновником ТОВ "Фірма "Інтервторпром" значиться кіпрська фірма "Міндоро Ентерпрайзез Лімітед". У 2012 році податківці назвали офшор "Mindori Enterprises Limited" частиною групи "Інтерпайп". Сам "Інтервторпром" не вигравав торгів, однак неодноразово виступав єдиним суперником "Інтерпайп", незмінно програючи.

Фірма "Транспортні інвестиції" записана на кіпрську компанію "Пламстед Лімітед". Підприємство має загальний номер телефону (044) 4904828 з ТОВ "Транспортно-інвестиційні технології" з групи "Інтерпайп".

Довідка: "Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукція компанії постачається у понад 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2019 "Інтерпайп" реалізував 823 тис. тонн готової продукції, зокрема – 202 тис. тонн залізничної продукції. Продажі залізничних продуктів здійснюються під брендом KLW.

В "Інтерпайп" працюють 11 тис. співробітників.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь" .

Кінцевим власником Interpipe Limited є український олігарх Віктор Пінчук і члени його сім'ї.