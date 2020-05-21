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21 травня • оновлено в 15:33
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"Інтерпайп" Пінчука намагається уникнути сплати 2 млрд грн податків – ДФС

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Державна фіскальна служба України (ДФС) виставила податкові претензії компанії "Інтерпайп Втормет" Віктора Пінчука на суму 2 млрд грн у зв'язку з фіктивністю операцій із металобрухтом протягом 2015-2019 років.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Цю ситуацію там називають абсурдною та стверджують, що обсяг виробленої та відвантаженої готової продукції відповідає закупленому обсягу брухту.

"Інтерпайп Втормет", який у структурі "Інтерпайпу" здійснює перероблення металобрухту та постачає його на сталеплавильний завод, має всі необхідні документи: контракти, транспортні накладні тощо", – зазначає пресслужба.

У "Інтерпайпі" додали, що підприємство направило скаргу в ДФС і хоче домогтися перегляду рішення, не чекаючи суду.

Відповідно до звітності компанії, 2019 року "Інтерпайп" збільшив чистий прибуток на 15% супроти 2018 року – до 312,4 млн доларів.

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