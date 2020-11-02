Росіяни володіють надрами кам'яної солі в Україні – розслідування

Інститут ядерних досліджень Російської академії наук виявився власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі.

У 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало інституту спеціальний дозвіл на користування надрами родовища терміном на 20 років. Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології та надр до РНБО.

Дозвіл передбачає будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, а також скидання стічних вод.

"Те, що інститут Російської академії наук був викритий серед власників спецдозволів на надра лише 2020 року, свідчить про те, що система державного моніторингу потенційного та реального впливів російських структур на економіку в Україні неефективна", – заявив голова організації StateWatch Гліб Канєвський.

Копія листа Державної служби геології та надр до РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні "вкрали" понад 5 млн га с/г земель із надрами.