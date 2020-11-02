Росіяни володіють надрами кам'яної солі в Україні – розслідування

Роман Груша Економіка 14:04, 2.11.2020 Оновлено: 14:23, 2.11.2020

Інститут ядерних досліджень Російської академії наук виявився власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі.

У 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало інституту спеціальний дозвіл на користування надрами родовища терміном на 20 років. Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології та надр до РНБО.

Дозвіл передбачає будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, а також скидання стічних вод.

"Те, що інститут Російської академії наук був викритий серед власників спецдозволів на надра лише 2020 року, свідчить про те, що система державного моніторингу потенційного та реального впливів російських структур на економіку в Україні неефективна", – заявив голова організації StateWatch Гліб Канєвський.

Копія листа Державної служби геології та надр до РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні "вкрали" понад 5 млн га с/г земель із надрами.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

"Укрзалізниця" вирішила закрити продаж квитків у "червоних" зонах і змінити маршрути потягів. Перелік

У МОЗ допустили повторне закриття метро в Києві

Україна представить новий план щодо Донбасу на "нормандській" зустрічі – Кравчук

Голубовська: у коронавірусу є три сценарії, Україна піде за одним із них

КСУ раптово змінив порядок денний і зібрався на закрите засідання щодо ринку землі