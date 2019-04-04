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Іноземним компаніям вперше дозволили відкривати в Україні рахунки: що зміниться

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Національний банк дозволив іноземним компаніям відкривати рахунки в українських банках.

Як повідомляє прес-служба НБУ, таке рішення прийнято для поступового переходу України до вільного руху капіталу.

Воно зачепить нових суб'єктів фінансового ринку України - юридичних осіб-нерезидентів, зокрема іноземних інвестиційних фондів і компанії з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів.

Право відкривати рахунки в українських фінансових установах і здійснювати через такі рахунки валютні операції юридичним особам - нерезидентам України передбачають Закони "Про валюті і валютні операції" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій", а також Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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З цією метою Національний банк оновив Інструкцію про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків і кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів.

Вона, зокрема регулює порядок відкриття/закриття банками:

  • рахунків клієнтів - резидентів і нерезидентів України (фізичних і юридичних осіб); кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів;

  • рахунків міжнародних фінансових організацій, а також керівника за договором управління майном.

"Спрощення в порядку відкриття рахунків клієнтів, передбачене в Інструкції, позитивно вплине на умови ведення бізнесу в Україні завдяки таким новаціям: скасування подання клієнтами банків при відкритті рахунків картки із зразками підписів - відтепер розпорядження рахунком здійснюватиметься на підставі переліку осіб, які згідно із законодавством мають на це право, і що не вимагає нотаріального посвідчення; зміна найменування юридичної особи не передбачає закриття діючих рахунків", - йдеться в повідомленні.

Іноземним компаніям вперше дозволили відкривати в Україні рахунки: що зміниться

INTV.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна з 5 серпня почне перехід на міжнародну систему номерів банківських рахунків громадян та компаній IBAN (International Bank Account Number).

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Україна
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НБУУкраїна
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