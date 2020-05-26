Іноземні інвестори погодилися на зниження "зелених" тарифів – спільна заява

Іноземні інвестори, які є представниками понад 10 країн, заявили прем'єр-міністру України Денису Шмигалю про готовність піти на добровільне зниження "зелених" тарифів, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння і вирішити проблеми сектора ВДЕ. Про це йдеться в листі інвесторів до прем’єр-міністра України.

"Ми розуміємо, що український енергетичний ринок перебуває у кризовому стані, і ми готові підтримати Вас у стабілізації фінансової ситуації шляхом добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу, забезпечуючи тим самим поступовий та успішний перехід до системи аукціонів та зменшення нестабільного фінансового становища державного підприємства "гарантований покупець", – зазначається в листі інвесторів.

Вони також висловили сподівання на досягнення компромісу та підписання Меморандуму взаєморозуміння між урядом та інвесторами найближчим часом.

"Ми сподіваємось на досягнення компромісу та підписання Меморандуму про взаєморозуміння, який би підтримував права інвесторів та передбачав кроки для досягнення всебічної реформи ринку електроенергії", – зазначається в листі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в "зелену" енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.

Водночас представники Американсько-української ділової ради заявили, що підписання Меморандуму між урядом та інвесторами в сектор "зеленої" енергетики сприятиме відновленню інвестиційного іміджу України.

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