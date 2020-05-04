Ініціатива Криклія щодо підвищення тарифів на вантажні перевезення економічно безпідставна – ЗМІ

Немає економічних підстав для підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею, яке ініціює міністр інфраструктури Владислав Криклій. Про це йдеться в матеріалі Дмитра Товстенка "Вокзал для двох: як відреагує Юрик на "тарифну революцію" Криклія?" в інтернет-виданні "Капітал".

Ресурс повідомляє, що ініціатива міністра стосовно підвищення тарифів "Укрзалізниці" з першої спроби не пройшла. Він отримав відсіч від усіх: зерновиків, металургів, хіміків і навіть Антимонопольного комітету. Тому змушений був перенести це питання із квітня на червень. А тим часом вирішив зайти з іншого боку – вирівняти тарифи на різні класи вантажів.

"Почав фонтанувати новою ідеєю, запозиченою в колишнього профільного заступника міністра: про те, що держава в особі залізничного монополіста своєю ціновою політикою стимулює експорт товарів із низькою доданою вартістю за першим (міндобрива, руда, вугілля наприклад) і другим (зерно, цукор, ліс) тарифними класами. Через це ми мало експортуємо продукти переробки, які йдуть за найдорожчим, третім тарифним класом. А якщо все це зрівняти, то стимулюватиметься експорт технологічніших товарів", – повідомляє видання.

"Капітал" підкреслює, що вирівнювання тарифів на різні класи вантажів означає підвищення цін на перевезення "Укрзалізницею" руди та вугілля, які зараз становлять половину всіх вантажів, що перевозяться. Хоча жодних економічних підстав для цього немає. Адже для доставки цієї продукції використовується лише 15-20% загальної протяжності залізниць, практично не потрібні сортувальні станції із сотнями маневрових локомотивів і десятками тисяч працівників. Ці вантажі йдуть прямо. І залізничники завантаженням-розвантаженням, як правило, не займаються. Як і формуванням складів – це роблять вантажовідправники.

"Для порівняння, перевезення зерна значно затратніше, оскільки вимагає залучення величезного парку маневрової тяги, малодіяльних і сортувальних станцій, а в розпал сезону – спеціальних маршрутних станцій, де ешелон можна завантажити хоча б за добу. У нас в країні таких лише 80, у кілька разів менше, ніж потрібно. Витрати на перевезення зерна і цукру відчутно вищі, ніж на перевезення вугілля та руди", – стверджує ресурс.

Автор матеріалу наголошує – зрівнювати тарифи на перевезення вугілля та руди з тарифами на перевезення інших вантажів економічно необґрунтовано. "Але міністр керується якоюсь іншою, не економічною логікою – він має намір тарифи на перевезення вугілля та руди встановлювати, виходячи з витрат на перевезення зерна", – продовжує журналіст.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення. При цьому він зазначив, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

У свою чергу, народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення стане катастрофою для підприємств-експортерів. Він підкреслив, що це призведе до подорожчання їхньої продукції та втрати позицій на світових ринках.