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"Інфраструктура росте": як Медведчук освоює одне з найбільших нафтогазових родовищ Росії

3.1т Читати матеріал російською

Родина Віктора Медведчука і Оксани Марченко почала освоювати одне з найбільших нафтогазових родовищ Росії.

Зокрема йдеться про Гавриківське родовище у Ханти-Мансійському окрузі, повідомляють "Наші гроші" у Twitter.

"Так росте інфраструктура навколо Гавриківського нафтогазового родовища. Це фото з останнього звіту", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, запаси відповідного родовища оцінюють у десятки мільйонів тонн.

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"Подружжю кумів Путіна вдалося обійти ключових гравців на російському нафтогазовому ринку і отримати доступ до одного з трьох найбільших нафтогазових родовищ РФ", – наголосили журналісти.

Медведчук взявся за найбільше нафтогазове родовище Росії

Медведчук взявся за найбільше нафтогазове родовище Росії

Інфраструктура навколо Гавриківського нафтогазового родовища росте

Інфраструктура навколо Гавриківського нафтогазового родовища росте

"Наші гроші"

Інфраструктура навколо Гавриківського нафтогазового родовища росте

Інфраструктура навколо Гавриківського нафтогазового родовища росте

"Наші гроші"

Інфраструктура навколо Гавриківського нафтогазового родовища росте

Інфраструктура навколо Гавриківського нафтогазового родовища росте

"Наші гроші"

Інфраструктура навколо Гавриківського нафтогазового родовища росте

Інфраструктура навколо Гавриківського нафтогазового родовища росте

"Наші гроші"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук особисто зізнався, що Марченко володіє бізнесом у Росії. При цьому він уточнив, що "вона володіє, а керую я".

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Особи
Оксана Марченко Віктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Любофь к русскому миру бесплатной быть не может!
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