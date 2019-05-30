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"Інфляція і незрозумілий курс": Гройсман попередив про серйозні наслідки дефолту

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що якщо Україна оголосить дефолт, то це призведе до серйозних економічних і соціальних наслідків.

"Що таке дефолт? Це обнулення доходів українців, це неконтрольована інфляція, це зупинка економічного зростання, незрозумілий курс національної валюти", – повідомив Гройсман у четвер, 30 травня, під час розгляду його відставки у Верховній Раді.

"І я хочу точно сказати, що це не мій сценарій, це не сценарій для українців", – додав прем'єр-міністр.

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За словами Гройсмана, завдання уряду – не допустити будь-яких криз і робити все, щоб Україна розвивалася.

За словами прем'єр-міністра, завдання уряду – не допустити будь-яких криз

За словами прем'єр-міністра, завдання уряду – не допустити будь-яких криз

Нагадаємо, український олігарх Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

Пізніше економічний експерт Віктор Скаршевський заявив, що Україна може не повертати борги Міжнародному валютному фонду.

"Дефолти перед МВФ досить часте явище. За останні 60 років (із 1959-го), 30 країн допустили 34 дефолти за кредитами МВФ", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України в четвер, 30 травня, відмовилася відправити у відставку діючий Кабінет міністрів на чолі з Гройсманом.

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Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Жаль украинцев.... Свидомые прыгали на майдане, россияне и украинцы свидомых предупреждали, о печальном исходе этой, цветной революции американцев, не слушали тогда они нас.... А теперь и свидомые и украинцы:--- в заднице -- и ВСЕ!!!!
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