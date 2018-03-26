Імпортний паритет: скільки коштує газ для українців і мешканців ЄС

В Україні вже через кілька тижнів уряд повинен прийняти рішення, як перераховувати тариф на газ. Влада взяли на себе зобов'язання утримувати ціну на рівні імпортного паритету, при цьому газ на європейському хабі значно подорожчав.

"Обозреватель" порівняв ціни на "блакитне паливо" в Україні і в деяких країнах ЄС. Так, в Румунії один кубометр обходиться в 10,68 грн, в Польщі - 14,24 грн, в середньому по ЄС - 19,62 грн, а в Україні - лише 6,9 грн.

За За чинною до квітні формулою розрахунку тарифу на газ вартість блакитного палива повинна збільшитися на 62%. Правда, на даний момент уряд розробляє нову методику розрахунку тарифу, тому такого різкого стрибка цін, швидше за все, не буде.

Якщо з тарифу виключать витрати на транспортування з Дюссельдорфа і змінять розрахунковий період, то вартість блакитного палива може вирости для українців на 12-14%. Навіть з урахуванням значного подорожчання в минулі роки, газ в Україні один з найдешевших.

Раніше "Обозреватель" писав про те, як можуть зміниться тарифи на комунальні послуги в Україні.