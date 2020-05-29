Імпорт з Росії – правильне рішення – Дубінський

Відновлення імпорту електроенергії з Росії було правильним рішенням, він дозволяв балансувати енергосистему.

Про це заявив народний депутат Олександр Дубінський в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Коли пан Герус, а я вважаю, що це було правильне рішення, відкривав імпорт електроенергії з інших країн, я не кажу з Росії, там з Білорусі був імпорт, – він же був потрібен для чого? Для того щоб перетоками балансувати перепади потужності в мережі, закриваючи дефіцит і покриваючи його", – сказав Дубінський.

Він також запевнив, що Україна споживає російський газ, хоча і не імпортує його безпосередньо з РФ, а купує у Словаччині.

"Газ, який ми споживаємо в Україні? З Російської Федерації? Звичайно, з Російської Федерації. Тільки нам продають його за словацьким документів, виводячи гроші відразу на словацький офшор. Хоча ми розуміємо, що це російський газ, ні в Словаччині газу ніякого… Газ можна з Росії купувати, з країни-агресора, електроенергію та вугілля – не можна. Дизель можна купувати прямо по прямій трубі від Роснефти? Можна, тому що нікому не заважає", – сказав Дубінський.

Нагадаємо, завдяки "правці Геруса" з 1 жовтня 2019 року було відновлено імпорт електроенергії з Росії. Першим і найбільшим імпортером стала компанія, наближена до Ігоря Коломойського – "Юнайтед Енерджі".

Імпорт призвів до проблем у вітчизняній енергетичній та вугільній галузях, зокрема стали обмежуватися потужності українських енергопідприємств, у результаті чого енергокомпанії і шахти понесли збитки, а енергогалузь опинилася в глибокій кризі