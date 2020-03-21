Імпорт струму з Росії був прямою державною зрадою – Іллєнко

Ті, хто відкрив імпорт струму з Росії, чинили пряму державну зраду. Тож введення 65% мита на імпорт енергетичного вугілля та струму з Росії, прийняте урядом - правильне, але недостатнє. Про це у коментарі журналістам заявив представник ВО "Свобода" Андрій Іллєнко.

"В ситуації, в якій наша країна знаходиться вже шість років, фактично, в стані війни, яку розв’язала проти нас Російська Федерація, в ситуації, коли вона продовжує окупацію наших територій, в ситуації, коли вона продовжує вбивати нашіх громадян, про жодні економічні зв’язки з країною-агресором не може йти мова", - заявив політик.

На думку Іллєнка, Україна може сама виробляти електроенергію. І це не той товар, без імпорту якого країна не здатна обійтися.

"Рішення Кабміну робить ситуацію краще, ніж було, але я вважаю що жодних поставок з Росії бути не може. У контексті електроенергії - і з Білорусі також, бо зрозуміло що це єдина енергосистема", - підкреслив свободівець.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кабмін ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпортовані з Росії електроенергію і вугілля, крім антрациту і коксу, з 1 квітня 2020 року.

З критикою цього рішення вийшов Андрій Герус, глава парламентського комітету з ПЕК, який був ініціатором відкриття імпорту електроенергії з Росії в жовтні 2019 р. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств і зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС. У наслідок цього 25 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив зупинити з 1 березня імпорт струму з Росії та Білорусі і завантажити вугіллям вітчизняні ТЕС.

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