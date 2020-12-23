Імпорт електричної енергії з АЕС на території Білорусі відкриє шлях для масштабної експансії Росії на український ринок і зупинки роботи вітчизняних електростанцій.

Про це в ефірі телеканалу UA:Перший заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Я категорично проти імпорту російської електроенергії. Вони можуть і будуть демпінгувати з однією метою – для того, щоби загасити наші станції, щоби максимально створити їм проблеми і після того відчинити повномасштабний імпорт російської електроенергії", – повідомив Кучеренко.

За словами нардепа, на першому етапі в Україну може піти електроенергія з Білоруської АЕС, яку побудувала російська корпорація "Росатом", що відкриє шлях для повномасштабного постачання з Росії.

Нагадаємо, що Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від такого постачання оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

За даними ТСК Верховної Ради, саме імпорт із Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року, зокрема, після критики постачання президентом Володимиром Зеленським.

У грудні 2020 року НКРЕКП зняла обмеження на імпорт, а НЕК "Укренерго" продало доступ до міждержавних електромереж для імпорту з Білорусі впродовж 2021 року.