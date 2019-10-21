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21 жовтня • оновлено в 11:09
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Імпорт електроенергії з РФ порушує євроінтеграційні зобов'язання України – Єлісєєв

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Імпорт електроенергії з РФ, що розпочався через “поправку Геруса”, дискредитує Україну в очах світової спільноти та порушує наші євроінтеграційнй зобов’язання. Про це заявив експредставник України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

"Це абсолютно неприйнятно. По-перше, це порушує певною мірою наші євроінтеграційні зобов'язання. Ви знаєте, що ми маємо згідно з Угодою про асоціацію інтегруватися в єдину енергетичну систему ЄС, яка називається ENTSO-E. І тому укладення таких прямих контрактів з Росією – це неприйнятно, по-перше, навіть з юридичної точки зору. Що стосується політичної, то це по суті ми плюємо, як кажуть, самі на себе, тому що ми ж домовилися, що з агресором ми не торгуємо".

Він також наголосив, що імпорт з РФ на фоні чисельних звернень України до міжнародного співтовариства щодо посилення санкцій проти Росії, дискредитує нашу країну.

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"В умовах, коли ми просимо міжнародне співтовариство посилювати санкції проти Росії і відмовлятися від бізнес-контрактів з ними, ми самі укладаємо бізнес-контракти, і в цих очах ми самі себе дискредитуємо і виглядаємо непослідовними. Тому це дійсно створює хибне враження серед наших партнерів і серед проукраїнської коаліції у світі", – сказав Єлісєєв.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку – дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

З 1 жовтня розпочалось постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснює компанія "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня обсяг імопрту електроенергії з Росії зріс майже вдвічі – з 2,4 млн. кВт-г до 4,5 млн. кВт-г на добу.

Голова парламентського комітету з питань інтеграції України у ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що поправка Геруса відкрила шлях для російської електроенергії заради збагачення окремих олігархів та назвала неприпустимою торгівлю з країною-агресором.

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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Геруса на палю!
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Валевич Борис
Валевич Борис
У барыг евреев нет ничего святого - у них один Бог - деньги, они ему молятся и не важно какой стране и какому народу они гадят
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