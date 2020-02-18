Імпорт електроенергії з РФ може спровокувати безробіття в Україні – Климпуш-Цинцадзе

Імпорт російського струму, який розпочався з ініціативи голови комітету ВР з енергетики Андрія Геруса, призведе до кризи в енергетичній та вугільній галузях, тисячі українських енергетиків та шахтарів втратять роботу. Про це заявила голова парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Герус просто виступає в інтересах окремого олігарха, який тепер почав закуповувати з Російської Федерації електроенергію. І ми попереджали, що це призведе до зменшення нашого виробництва атомної енергетики і до проблем з шахтарями. І ми бачимо, що сьогодні вже уряд не справляється з стурбованістю шахтарів і з виплатами шахтарям вже на сьогодні, допоки вони мають роботу", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

На її думку, через імпорт струму з РФ вітчизняні енергопідприємства та шахти змушені будуть закриватись, а їх працівники втратять роботу.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус зраджує інтереси України, лобіюючи імпорт електроенергії з Росії, який знищує вітчизняну генерацію та вугільну галузь.

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України зверталась до президента, прем'єра, секретаря РНБО та голови НКРЕКП з закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголошуючи, що імпорт російського струму загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.

Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств. Державний “Енергоатом” повідомляв про недоотримання 100 млн. грн у грудні через імпорт електроенергії з Росії.

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