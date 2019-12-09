Імпорт електроенергії з країни-агресора, що розпочався через "поправку Геруса", є неприпустимим – Тягнибок

Імпорт електроенергії з Росії, ініційований головою комітету ВР з енергетики Андрієм Герусом, загрожує енергетичній безпеці України, торгівля з агресором є неприйнятною. Про це заявив лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок, коментуючи прийнятий вчора законопроект 2233 "Про ринок електричної енергії" з правкою Андрія Геруса, яка залишає можливість поставки російської енергії. Це дуже небезпечно для України, оскільки енергетична безпека – це є основа державної електроенергії.

"Ми чітко розуміємо і бачили з самого початку, ми бачили, як окремі представники влади, і парламенту, і уряду, вони ведуть перемовини зі своїми російськими бізнес-партнерами. Їхня мета – це особисте збагачення. Ніхто з них взагалі не думає про інтереси національної безпеки та про економічні інтереси держави", – сказав Тягнибок.

Він наголосив, що торгівля з країною-агресором є неприпустимою.

"Держава, яка вже шостий рік веде війну з агресором, з окупантом, взагалі повинна перекривати всі можливості будь-якої не те що економічної співпраці, але й торгівлі. З одного боку вони вбивають наших людей, вони з нами воюють, вони принижують нас і знищують нашу міць, у тому числі економічну, а з іншого боку ми робимо вигляд, що ми нічого не помічаємо і торгуємо з ними електроенергією. Це абсолютно неприпустимі речі", – вважає Тягнибок.

Нагадаємо, з 1 жовтня завдяки "поправці Геруса" розпочався комерційний імпорт електроенергії з Росії. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ виріс майже удвічі, в листопаді він збільшився у порівнянні із середньодобовим показником за жовтень утричі – до 12 млн кВт-год/добу. Зростання імпорту російського струму призвело до обмеження виробництва електроенергії українськими енергопідприємствами. За даними експертів, імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку, а обсяг російського струму, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%.

Вчора Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №2233 щодо внесення правок до закону "Про ринок електричної енергії" з правкою Андрія Геруса, яка залишає можливість поставки російської електроенергії, а також дозволяє вільну поставку білорускою електроенергії на український ринок.

За проголосували 274 нардепи, зокрема 233 представники фракції Слуги народу та 10 депутатів ОПЗЖ.

Як ідеться у листі Федерації роботодавців ПЕК на адресу президента України, прем'єр-міністра та секретаря РНБО, імпорт електроенергії з Росії загрожує зупинкою 75% українських шахт та більшості блоків АЕС.

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