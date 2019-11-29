Імпорт електрики з РФ заборонять: в Україні анонсували скасування скандальної правки Геруса

Комітет Верховної Ради з питань енергетики і ж/к послуг у п'ятницю, 29 листопада, схвалив законопроєкт про заборону імпорту електроенергії за двосторонніми договорами з Білорусі та РФ.

Про це в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив народний депутат України з фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Правку про скасування імпорту комітет одноголосно проголосував", – сказав він. Так, можливість покупки за двосторонніми договорами електроенергії у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства, може бути скасована, якщо норму підтримає парламент.

Андрій Герус Скрін відео

Зі свого боку голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус анонсував, що Рада повинна ухвалити законопроєкт, спрямований на збалансування ринку електроенергії.

"Ми хочемо купувати [електрику] в українських підприємствах. Але якщо є деякі приватні підприємства, які хочуть заробляти прибуток за рахунок тарифів, це також не зовсім правильно. Повинна бути ситуація, коли і підприємства заробляють, і споживачі мають адекватні, справедливі тарифи", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше "Слуга народу" Андрій Герус подав у Раду правку до закону про електроенергію, яка вже з 1 жовтня дозволила закуповувати енергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства, зокрема у Росії.

Герус заявляв, що правка поліпшить конкуренцію на ринку, що може призвести до зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів.

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