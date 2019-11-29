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30 листопада • оновлено в 10:47
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Імпорт електрики з РФ заборонять: в Україні анонсували скасування скандальної правки Геруса

7.6т
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Комітет Верховної Ради з питань енергетики і ж/к послуг у п'ятницю, 29 листопада, схвалив законопроєкт про заборону імпорту електроенергії за двосторонніми договорами з Білорусі та РФ.

Про це в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив народний депутат України з фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Правку про скасування імпорту комітет одноголосно проголосував", – сказав він. Так, можливість покупки за двосторонніми договорами електроенергії у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства, може бути скасована, якщо норму підтримає парламент.

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Андрій Герус

Андрій Герус

Скрін відео

Зі свого боку голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус анонсував, що Рада повинна ухвалити законопроєкт, спрямований на збалансування ринку електроенергії.

"Ми хочемо купувати [електрику] в українських підприємствах. Але якщо є деякі приватні підприємства, які хочуть заробляти прибуток за рахунок тарифів, це також не зовсім правильно. Повинна бути ситуація, коли і підприємства заробляють, і споживачі мають адекватні, справедливі тарифи", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше "Слуга народу" Андрій Герус подав у Раду правку до закону про електроенергію, яка вже з 1 жовтня дозволила закуповувати енергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства, зокрема у Росії.

Герус заявляв, що правка поліпшить конкуренцію на ринку, що може призвести до зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Реформа ринку електроенергії
Особи
Олексій Кучеренко Андрій Герус Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
видео Економіка України Партія Слуга народу
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
А що на це сказав Коломойський?
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
А чего тут что-то думать, запрещать? Вон, патриотам только свистни - те моментом пяток-другой ЛЭПов подорвут, да и всего делов! Тем более, опыт уже имеется. И никакого импорта эл/энергии от ахрессора. Главное, под НГ подгадать. )))
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Николаев Олег
Николаев Олег
Коленваленко Лесь, я не туда лайк нажал. Конечно плюс.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Украинцам пора запасаться свечками. Эти клоуны доведут страну до пещерного состояния.
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