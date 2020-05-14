IKEA запустила продажі в Україні

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, в четвер, 14 травня, запустила онлайн-продажі в Україні.
Як повідомляє OBOZREVATEL, на українському сайті магазину вже доступна функція придбання товарів.
Покупці можуть замовити продукцію з доставкою додому або забрати в точках видачі в магазинах Auchan Rive Gauche і Metro.
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Сама компанія вже зазначала, що почне вихід на український ринок з запуску онлайн-майданчика. Коли IKEA планує відкрити перший магазин в Україні в київському ТРЦ Blockbuster Mall поки невідомо.
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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 травня IKEA запустила в Україні офіційний сайт із цінами. Але продажі в магазині у ТРЦ відклала на невизначений термін через карантин.
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