Головна Новини
14 травня • оновлено в 16:59
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

IKEA запустила продажі в Україні

10.4т
Читати матеріал російською

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, в четвер, 14 травня, запустила онлайн-продажі в Україні.

Як повідомляє OBOZREVATEL, на українському сайті магазину вже доступна функція придбання товарів.

Покупці можуть замовити продукцію з доставкою додому або забрати в точках видачі в магазинах Auchan Rive Gauche і Metro.

IKEA запустила продажі в Україні

Скриншот

Сама компанія вже зазначала, що почне вихід на український ринок з запуску онлайн-майданчика. Коли IKEA планує відкрити перший магазин в Україні в київському ТРЦ Blockbuster Mall поки невідомо.

IKEA запустила продажі в Україні

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 травня IKEA запустила в Україні офіційний сайт із цінами. Але продажі в магазині у ТРЦ відклала на невизначений термін через карантин.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
Теги
IKEA інтернет-магазини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
17
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 299 тисяч.

  • У МОЗ анонсували ослаблення карантину з 22 травня: відкриють готелі і дитячі садки.

  • Вірусолог виявив, що інфіковані COVID-19 найбільш заразні за день до появи симптомів.

  • Вчені знайшли докази походження коронавірусу з Китаю.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги