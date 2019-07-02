IKEA відкриє свій перший магазин у новому ТРЦ: компанія поміняла локацію

Шведський ритейлер IKEA підписав договір на відкриття першого магазину в Україні площею близько 6 тис. кв м в київському ТРЦ Blockbuster Mall, який належить Вагіфу Алієву.

Про це "НВ Бізнес" розповіли три джерела: два директора девелоперських компаній і консультант з нерухомості.

"У приміщенні, де відкриється IKEA, проводяться зміни з урахуванням вимог мережі", - повідомив директор девелоперської компанії, який побажав залишитися невідомим. Глава наглядової ради компанії Мандарин Плаза (курирує проекти Вагіфа Алієва) Олександр Черницький пообіцяв надати коментар пізніше.

Загальна площа ТРЦ BlockBuster Mall складе близько 350 тис. кв м, з яких близько 100 тис. кв м - розважальна зона. Першу чергу центру планували відкрити 31 травня, але потім його запуск був перенесений. Нова дата відкриття поки не озвучується.

IKEA

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет в ТРЦ Ocean Mall, будівництвом якого також займається Алієв. Але через перенесення терміну здачі ТРЦ в експлуатацію, IKEA планувала відкрити чотири пункти видачі замовлень площею близько 500 кв м кожен.

Раніше повідомлялося, що IKEA планує відкрити свій перший магазин в Києві до кінця 2019 року.

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