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IKEA в Україні: названі терміни відкриття першого магазину

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Меблевий гігант IKEA планує відкрити свій перший магазин в Києві до кінця 2019 року.

Торгова точка буде працювати в форматі city store. Про це повідомляє Retailers.

Спочатку перший магазин в Україні IKEA планувала відкрити в ТРЦ Ocean Mall, запуск якого був запланований на вересень 2019 року. Однак в березні цього року в мережі заявили, що відкриття магазину відкладається через затримку будівництва об'єкта.

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Обратного пути нет: что означает появление IKEA в Украине
IKEA

IKEA

KyivPost

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Головний виконавчий директор IKEA в Південно-Східній Європі зазначив "позитивні зрушення" в Україні за останні роки. За його словами, саме тому компанія зараз вирішила вийти на український ринок.

  • В Україні продукцію IKEA продають з величезними націнками, коли відкриється офіційне представництво, ціни значно знизяться.

  • Російський філія компанії оскандалився неоднозначним рекламним постом в Facebook, який багато жінок вважали сексистським.

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