IKEA в Україні: названі терміни відкриття першого магазину

Меблевий гігант IKEA планує відкрити свій перший магазин в Києві до кінця 2019 року.
Торгова точка буде працювати в форматі city store. Про це повідомляє Retailers.
Спочатку перший магазин в Україні IKEA планувала відкрити в ТРЦ Ocean Mall, запуск якого був запланований на вересень 2019 року. Однак в березні цього року в мережі заявили, що відкриття магазину відкладається через затримку будівництва об'єкта.
IKEA
KyivPost
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Головний виконавчий директор IKEA в Південно-Східній Європі зазначив "позитивні зрушення" в Україні за останні роки. За його словами, саме тому компанія зараз вирішила вийти на український ринок.
В Україні продукцію IKEA продають з величезними націнками, коли відкриється офіційне представництво, ціни значно знизяться.
Російський філія компанії оскандалився неоднозначним рекламним постом в Facebook, який багато жінок вважали сексистським.
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