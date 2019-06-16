IKEA в Україні: названі терміни відкриття першого магазину

Меблевий гігант IKEA планує відкрити свій перший магазин в Києві до кінця 2019 року.

Торгова точка буде працювати в форматі city store. Про це повідомляє Retailers.

Спочатку перший магазин в Україні IKEA планувала відкрити в ТРЦ Ocean Mall, запуск якого був запланований на вересень 2019 року. Однак в березні цього року в мережі заявили, що відкриття магазину відкладається через затримку будівництва об'єкта.

IKEA KyivPost

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Головний виконавчий директор IKEA в Південно-Східній Європі зазначив "позитивні зрушення" в Україні за останні роки. За його словами, саме тому компанія зараз вирішила вийти на український ринок.

В Україні продукцію IKEA продають з величезними націнками, коли відкриється офіційне представництво, ціни значно знизяться.

Російський філія компанії оскандалився неоднозначним рекламним постом в Facebook, який багато жінок вважали сексистським.

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