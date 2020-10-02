IKEA поставила крапку в скандалі з Україною

Шведська компанія IKEA не знайшла доказів використання для виробництва своїх товарів незаконно заготовленої деревини з України.

Про це ритейлер заявив по завершенню незалежного аудиту в зв'язку зі звинуваченнями Earthsight, передає "Інтерфакс-Україна". Відзначимо, IKEA звинувачували у використанні незаконно зрубаної деревини з України.

"Результати розслідування третьої сторони за сприяння ТОВ "Легалліс", в рамках якого проводилися відвідування лісових ділянок, а також нашого внутрішнього розслідування командою фахівців з постачання деревини та питань лісового господарства не виявили будь-яких ознак того, що незаконно заготовлена деревина потрапила до нашого ланцюгу поставок", – заявили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні IKEA звинуватили у використанні нелегально зрубаної української деревини, зокрема буку.

Британська неурядова організація Earthsight дізналася, що розкладний стілець Terje нібито зроблений із сировини, яку поставляє лісомисливське господарство з Великого Бичкова на Закарпатті. При перевірці виявилося, що лісогосподарство незаконно видало ліцензії на "санітарні" вирубки на понад сотню ділянок з квітня по червень 2018 року.

Вже 30 червня IKEA почала незалежний аудит свого ланцюга поставок.